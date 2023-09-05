В Копейске на ходу загорелся автобус

Автобус, соединяющий Копейск и Челябинск, вспыхнул во время движения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром вторника, 5 сентября, в Копейске. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Ехавший на полном ходу автобус маршрута №123 «Копейск – Челябинск» внезапно загорелся.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в момент возгорания в салоне пассажиров не было. Водитель автомобиля эвакуировался самостоятельно.
По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке транспорта. В результате автобус серьезно пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube