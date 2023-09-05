В Копейске на ходу загорелся автобус

Автобус, соединяющий Копейск и Челябинск, вспыхнул во время движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром вторника, 5 сентября, в Копейске. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Ехавший на полном ходу автобус маршрута №123 «Копейск – Челябинск» внезапно загорелся.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, в момент возгорания в салоне пассажиров не было. Водитель автомобиля эвакуировался самостоятельно.

По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке транспорта. В результате автобус серьезно пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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