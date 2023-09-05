Южноуралец с перепугу заплатил вымогателям, грозившим опубликовать его поддельные фото

Житель Трехгорного отдал деньги преступникам, подделавшим его интим-фотографии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о новом виде вымогательства узнали сотрудники межмуниципального отдела полиции по ЗАТО Трехгорный.

«Злоумышленники потребовали с 38-летнего местного жителя деньги за нераспространение его приватных фотографий, выполненных с помощью программы фотомонтажа. Они пригрозили разослать снимки его знакомым и родственникам», – уточнили в силовом ведомстве.

Несмотря на то, что снимки были поддельными, мужчина испугался и перечислил вымогателям 20 тысяч рублей.

«Полицейские напоминают, что злоумышленники, используя знания и технические возможности, могут получить доступ к вашим фотографиям и при помощи специальных программ выполнить фото приватного характера, чтобы в дальнейшем шантажировать и вымогать денежные средства», – предостерегают южноуральцев представители регионального полицейского главка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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