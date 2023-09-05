Пицца раздора: в спор итальянских поваров вмешались южноуральские антимонопольщики

В Челябинском УФАС изучат спор между владельцами пиццерий в областном центре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу обратился итальянский предприниматель Луиджи Подди, основавший в Челябинске пиццерию «Подди Пицца».

Бизнесмен пожаловался на действия своего конкурента Гаэтано Дзамбитто. Некогда оба итальянца работали в одной пиццерии. Однако потом дорожки предпринимателей разошлись, Дзамбитто открыл в Челябинске кафе «Моцарелла».

Теперь в обеих пиццериях, помимо традиционной выпечки, выпекаются похожие (восьмиконечные) пиццы со схожими названиями – в одном случае блюдо называется «Липен», в другом – «Пицца Липен».

Основатель «Подди Пиццы» настаивает на том, что это его авторское изобретение. К тому же именно он зарегистрировал в 2021 году одноименный товарный знак.

Бизнесмен считает, что действия его конкурента могут вводить в заблуждение потребителей и нарушать закон о защите конкуренции.

Ранее итальянец подал иск к своему бывшему коллеге в суд. Разбирательство по нему продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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