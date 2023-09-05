В Челябинске закрыли скейт-парк на главной площади

В Челябинске начали разбирать скейт-площадку в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на площади Революции начался демонтаж скейт-парка.

Вновь площадка для занятий скейтбордингом и другими экстремальными видами спорта откроется только к следующему лету.

Впрочем, пустовать главная площадь города, по всей видимости, не будет.

Так, уже в это воскресенье, 10 сентября, на площади Революции стартует массовый забег по городу – Челябинский марафон 2023, который соберет несколько тысяч любителей спорта.

Состязание традиционно приурочены к Дню города, основные мероприятия которого также пройдут в предстоящие выходные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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