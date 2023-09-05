«Это унижение»: ставка учителя в Челябинской области не дотягивает до минимальной зарплаты

Педагог из Озерска рассказала о реальных окладах учителей в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за жизнерадостными отчетами чиновников о росте фактической заработной платы педагогов на Южном Урале скрываются переработки, приводящие к снижению качества преподавания и жизни учителей, а также нехватка кадров. Об этом рассказала Людмила Абраменко , учитель одной из школ Озерска, в своем обращении к губернатору Челябинской области, опубликованном в социальных сетях.

Зарплата учителей в регионе позорно низкая и гораздо ниже, чем во многих других субъектах Российской Федерации, подчеркивает озерчанка. При этом в качестве среднего размера оплаты труда педагога чиновники любят называть зарплату за 2 ставки, на которые сейчас работает большинство учителей, считая при этом, что 40 с небольшим тысяч рублей – это очень хорошо. Между тем, даже рядовой продавец в магазине сети, делающей акцент на продаже алкоголя, зарабатывает за месяц больше.

Что же стоит за этими двумя учительскими ставками вместо одной? «Снижение качества преподавания и снижение качества жизни учителя, который не только не отдыхает, но и не читает, не развивается, поскольку нет времени и сил после таких нагрузок. А еще за такой перегруженностью учителей скрывается нехватка педагогов! Их реально не хватает и в нашем Озерске, и в Кыштыме и т.д.» – подчеркивает г-жа Абраменко.

«Нам часто говорят, что учитель – это призвание, но разве из этого следует, что педагог должен влачить нищенское существование? – задает чиновникам вопрос педагог. – Речь не идет о роскоши, но и на книги, и на театры, и на поездки по стране нужны деньги – их никто не отменял! Знаете ли вы реальный оклад учителя в области? В Озерске – 13 тысяч 800 рублей – за 1 категорию, 14 тысяч с небольшим – за высшую! Доплата за высшую категорию – 2 тысячи! За стаж еще меньше! А за проверку тетрадей – просто гроши!» – возмущается озерчанка.

В итоге учителя, помимо работы в школе, вынуждены заниматься репетиторством, отмечает педагог. В Кыштыме многие учителя работают на 2,5 ставки, что является нарушением Трудового кодекса. «Это унижение! – подчеркивает преподаватель. – Нет будущего у страны, не ценящей своих учителей».

Особенно печально, отмечает женщина, что говорить об этом приходится в Год учителя. Который, как оказалось, ничего не изменил в положении педагогов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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