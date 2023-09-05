В Челябинске новый автобусный маршрут будет обслуживать компания, которой разорвали контракт из-за нарушений

В Челябинске в середине октября собираются открыть новый автобусный маршрут, который свяжет Металлургический район и ТРК «Родник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут №10к должен проходить по улицам 60-летия Октября, Сталеваров, Свердловскому тракту, Шагольской, Северному тракту, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольскому проспекту, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северо-Крымской.

В рабочие дни на линию должны выходить 16 автобусов, в выходные – 13. Это должны быть низкопольные машины средней вместимости, работающие на природном газе экологического класса не ниже Евро-4, выпущенные не ранее 2023 года в России. Каждый автобус должен быть оборудован системой видеонаблюдения, кондиционером, валидаторами, датчиками пассажиропотока, аппарелью для удобства маломобильных пассажиров.

Власти готовы были заплатить за обслуживание маршрута до марта 2026 года включительно 337,5 млн рублей. Победитель конкурса – ООО «Никита Кожемяка» – заявил о готовности выполнить контракт за 260 млн.

Кстати, минувшим летом мэрия расторгла контракт с этой фирмой на обслуживание челябинского маршрута №158К «Белый Хутор – Чичерина». Основанием послужили неоднократные нарушения условий, предусмотренных договором. Это не помешалор заключить с перевозчиком новое соглашение.

Челябинск, Павел Зварзин

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