В Челябинске исчезла остановка «Завод имени Колющенко»

В Челябинске переименовали остановку «Завод имени Колющенко» – соответствующее распоряжение подписала глава город Наталья Котова.

Свое название конечная остановка общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала получила по наименованию Челябинского завода дорожных машин имени Колющенко, расположенного рядом. Однако за последние 30 предприятие неоднократно переименовывали. Сейчас это «Челябинские строительно-дорожные машины».

Поэтому было решено дать остановке более утилитарное название – «Автовокзал», который в 2021 году вернулся к ТРК «Синегорье».

В связи с переименованием остановки должны быть внесены изменения в названиях маршрутов, указанных на общественном транспорте, световых табло и интерактивных картах.

Челябинск, Павел Зварзин

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