В Челябинске отправили в колонию мобилизованного, не вернувшегося в часть

В Челябинске отправили в колонию военнослужащего, не вернувшегося в часть после выходного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину мобилизовали осенью прошлого года и в ноябре отпустили в увольнение, из которого он не вернулся.

Несколько месяцев южноуралец жил на съемной квартире и работал неофициально. Его задержали в апреле, когда он решил получить новый паспорт, заявив, что старый потерял.

Челябинский гарнизонный военный суд признал мобилизованного виновным в дезертирстве и приговорил к 5 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»