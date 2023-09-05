На Южном Урале продают военкомат

В Челябинской области продают военкомат.

Администрация села Фершампенуаз выставила на торги здание сборно-призывного пункта площадью 564,7 квадратных метра. К нему прилагаются гараж и почти 1,5 тысячи квадратных метров земли. За весь комплекс просят 2,5 млн рублей.

Обсуждая новость в соцсетях, южноуральцы высказывают сомнение, что покупатель найдется быстро. Здание далеко не новое и неудачной планировкой.

«Никто его не купит, здание кабинетного типа для торговли не подходит, второй этаж вообще не интересен», – заявил один из участников обсуждения.

Фершампенуаз, Павел Зварзин

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