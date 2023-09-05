В школах и детских садах Челябинска включат отопление раньше срока

Социальные учреждения Челябинска могут досрочно запустить отопление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, до официального старта отопительного сезона в городе можно подключить отопление в детских садах, школах, объектах здравоохранения. Это касается только отдельно стоящих зданий.

«Для досрочного запуска руководителю учреждения необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию. Подключение проводится при технической готовности и отсутствии задолженности за тепловую энергию», – уточнили представители городских властей.

При этом подключить досрочно учреждения, расположенные в многоквартирных домах, невозможно, подчеркнули в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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