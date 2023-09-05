В российских магазинах растет число скидок, но снижается их размер

Почти половину потребительских товаров в России продают по акции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 12 месяцев, прошедших с июня 2022-го по июнь 2023 года, доля потребительских товаров, предлагаемых в рамках промо-акций, увеличилась на 3,6 процентных пункта, достигнув 48%. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные NielsenIQ.

Прежде всего, рост происходит за счет увеличения количества магазинов, в которых ту или иную позицию можно купить со скидкой. При этом глубина скидок снижается. За год она сократилась на 2,9% – до 19,9%. Таким образом, скидки стали более частыми, но их размер, в среднем, уменьшился.

Причем в случае онлайн-продаж увеличивается как доля промо (+1,5 п.п. до 67,6%), так и размер скидки (+0,2 п.п. до 22,5%). Но до показателей 2021 года они пока не дотягивают.

Следует отметить, что для 66% потребителей обычные скидки остаются важнейшим фактором при покупке. Поэтому продавцы все чаще внедряют модель EDLP (every day low price, «низкие цены каждый день»). В этом случае промо-акция может продолжаться более четырех месяцев, и акционные цены воспринимаются покупателями как новые постоянные.

«С их учетом доля скидок на FMCG-рынке оказывается еще больше, – отмечают авторы канала. – Например, в категории универсальных чистящих средств для дома доля коротких промо – 59%, а EDLP – еще 25%. В сумме выходит 84%. В категории шампуней показатель вырастает с 68% до 78%, жвачки – с 41% до 61%".

Такая экспериментальная методика как EDLP позволяет не только повысить продажи, но и сделать их более прогнозируемыми, предполагают маркетологи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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