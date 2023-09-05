Магнитогорский «Металлург» разгромил ЦСКА

«Магнитка» в гостевом матче не оставила ЦСКА шансов – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в матче, проходившем в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», магнитогорские хоккеисты раскачивались недолго.

На 12-й минуте встречи Сергей Плотников после передач Константина Окулова и Владислава Каменева открыл счет в матче – 1:0 в пользу хозяев. Но на 16-й минуте периода Павел Акользин с подачи Максима Карпова и Егора Яковлева счет сравнял. А впереди был второй период, который все и решил.

Уже на 10-й секунде игрового отрезка Денис Зернов замыкает розыгрыш Максима Карпова и Макара Хабарова, выводя магнитогорцев вперед – 2:1. 12-я минута второго периода вновь «играет» за ЦСКА – Павел Карнаухов сравнивает счет.

Однако через полторы минуты Семен Кошелев, получив шайбу от Егора Коробкина, вновь выводит «Металлург» вперед. А за 29 секунд до конца второго периода Никита Коростелев с подачи Дениса Зернова и Данилы Юрова ставит, как потом окажется, победную точку в матче – 4:2, «Магнитка» одерживает верх.

Челябинск, Виктор Елисеев

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