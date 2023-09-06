6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Книжник». «Русский медведь»: зарубежные писатели и их русские герои – литературное расследование (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)