6 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

06.09.2023, среда
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12:00 – 13:00 Челябинск – Юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Книжник». «Русский медведь»: зарубежные писатели и их русские герои – литературное расследование (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Оранжевый скрапбукинг» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Мероприятие «Легендарный Челябинск» в рамках празднования Дня города (пешеходная часть улицы Кирова)
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17:45 Челябинск – Товарищеский матч БК «Челбаскет» и БК «Металлург» Магнитогорск (СК «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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18:00 Челябинск – Праздничное открытие персональной выставки художника Татьяны Никитиной (галерея ART ABSTRACTION, ул. Сони Кривой, 26, 2 этаж)
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19:00 Челябинск – Концерт народной артистки России Ларисы Долиной и Олега Аккуратова в рамках XXII Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (Концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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