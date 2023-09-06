В южноуральских муниципалитетах сокращается число работников

В муниципальных районах Челябинской области сокращается работающее население.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», telegram-канал Глав.Индекс провел анализ численности работников на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (не учитывались субъекты малого предпринимательства и внешние совместители).

Оказалось, что наибольшая среднесписочная численность работников в Саткинском районе – почти 17,5 тысяч человек, но за последний год это число сократилось на 2,7%.

В Ашинском районе, наоборот, штат вырос на 5,2% – до 14,5 тысяч человек. Муниципалитет занимает второе место в области по количеству работающих.

На третьем месте Сосновский район – тоже почти 14,5 тысяч, рост за год – 1,9%.

В пятерку лидеров также вошли Карталинский район (7 тысяч 904, за год показатель вырос на 0,6%) и Верхнеуральский район (6 тысяч 666 человек, за год минус 1%).

В числе районов с наименьшей среднесписочной численностью работников оказались Троицкий (2 тысячи 470 человек), Октябрьский (2 тысячи 421), Нязепетровский (2 тысячи 281), Чесменский (2 тысячи 68) и Кизильский (1 тысяча771).

Во все этих муниципалитетах отмечается сокращение числа работников: например, в Троицком районе из стало меньше на 2,4%.

Челябинск, Софья Артемьева

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