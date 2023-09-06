Темпы уборочной кампании в Челябинской области отстают от прошлогодних – вопрос обсуждался на совещании при губернаторе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая уборочная площадь сельхозкультур составляет 1 млн 956 тыс гектаров. На сегодняшний день обмолочено 296 тыс га, собрано 440 тыс тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, что на 1,9 центнера меньше прошлогоднего.

В министерстве сельского хозяйства отставание списывают на погоду: «Летом было зарегистрировано три опасных засушливых периода. В июле дожди улучшили ситуацию, но сегодня они мешают уборке. В 10 районах превышена среднемесячная норма осадков, – сообщают в правительстве региона. – Ситуацию осложняет увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, но это характерно для всех территорий страны. Аграриям рекомендовано перейти на заключение договоров по поставкам с вертикально интегрированными компаниями, которые работают на территории региона».

Губернатор Алексей Текслер отметил, что область не в первый раз сталкивается с неблагоприятной погодой, «и реакция должна быть адекватной сложившимся природно-климатическим условиям, уборочную нужно завершить до минусовых температур».

Согласно предварительным прогнозам, столбики термометров на Южном Урале могут опуститься до нуля и ниже уже в последней декаде сентября.

Челябинск, Софья Артемьева

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