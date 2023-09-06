Мировые лидеры по производству косметических ингредиентов продолжают работать с Россией

Глобальные лидеры по производству косметических ингредиентов продолжают работать с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятерку ведущих мировых производителей бьюти-компонентов, согласно последнему исследованию Markets and Markets, входят BASF SE, Ashland, Solvay, The Dow Chemical Company и Clariant. На них приходится 30% рынка ингредиентов для косметики и средств гигиены.

Среди типов компонентов наибольшую выручку таких компаний генерируют смягчающие средства и ПАВы. А с точки зрения применения лидирует сегмент ухода за кожей – на него приходится 34% компонентов.

«Несмотря на то, что BASF SE и Clariant официально свернули бизнес в России и Беларуси, прочие компании из списка лидеров продолжают вести бизнес с российскими клиентами, – пишет telegram-канал «Цена красоты». – Так, среди ТОП-5 компаний по-прежнему ориентированы на развитие в России Solvay и The Dow».

Москва, Анастасия Палей

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