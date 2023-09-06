В День города на улицы Челябинска выйдет знаменитый «Икарус»

Челябинцы смогут прокатиться на знаменитом желтом автобусе бесплатно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в День города, 9 сентября, жители и гости Челябинска смогут совершить поездку на памятной многим «гармошке» Ikarus Z80, специально подготовленной к 287-летию столицы Южного Урала.

С 11:00 до 17:00 автобус будет курсировать по маршруту «ЧМК – ЮУрГУ» (ул.Павлецкая 2-я, ул.60-летия Октября, ул.Румянцева, ул.Обухова, ул.Черкасская, Свердловский тракт, Свердловский пр-т., пр-т. Ленина).

Проезд в этом автобусе для пассажиров будет бесплатным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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