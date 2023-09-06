Прокуратура потребовала восстановить мост, смытый ливнями в Катав-Ивановском районе

Из-за рухнувшего сооружения уральское село осталось без связи с внешним миром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска провело проверку информации о разливе реки на территории национального парка «Зигальга».

Напомним, о выходе обычно обмелевших источников из берегов из-за обильных дождей сотрудники парка рассказали в понедельник, 4 сентября. Они же сообщили о том, что от удара стихии пострадал мост, соединяющий села Александровка и Тюлюк. Позднее местные жители сообщили, что сооружение переполненная река все-таки разрушила.

«Надзорными мероприятиями установлено, что вследствие продолжительных ливней в ненадлежащее состояние пришел участок автомобильной дороги, проходящий через Большой каменный ручей, соединяющий село Александровка и село Тюлюк, – рассказали представители областной прокуратуры. – В результате случившегося жителям села Александровка оказался закрыт доступ к другим населенным пунктам Катав-Ивановского муниципального района».

В связи с допущенными нарушениями главе Тюлюкского сельского поселения и администрации Катав-Ивановского района городской прокуратурой внесено представление.

В настоящее время за счет средств местного бюджета поврежденный участок дороги пытаются восстановить. В качестве временной меры для пешеходов оборудована переправа – деревянный настил.

Фактическое устранение нарушений и восстановление полноценного движения находится на контроле Катав-Ивановской городской прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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