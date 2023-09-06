На экипаж российской кругосветной экспедиции напали акулы

На экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане напали акулы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международный проект «По пути русских кругосветных мореплавателей», посвященный 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды, организован Томским отделением Русского географического общества. Проект стартовал в 2021 году в Санкт-Петербурге и должен был завершиться в июле текущего года. Маршрут проложен через 40 стран и подразумевает образовательные и научные задачи, а также мероприятия народной дипломатии. Но на пути участников экспедиции возникло немало препятствий, поэтому путешествие затянулось.

Так, в марте текущего года на пути к острову Пасхи у парусного надувного тримарана «Russian Ocean Way» разорвало рулевое устройство. Экипаж подал сигнал SOS, участников экспедиции спас сухогруз под панамским флагом. Тримаран без людей привязали к судну, но его оторвало, и он затонул со всем оборудованием и имуществом.

Экипаж больше месяца провел на острове Пасхи, готовясь к продолжению экспедиции и приводя в порядок катамаран, на котором другой россиянин 8 лет назад приплыл на остров из Америки.

В конце апреля судно «Russian Ocean Way – TION» вышло в Тихий океан.

А теперь на него напали акулы.

«Первая атака акул кукикаттеров случилась 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль, – рассказали организаторы кругосветки. – 5 сентября в 19:00 мск примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса на судно вновь напали акулы и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS.

Береговой штаб оперативно связался со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.

Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане.

Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен. Решаются вопросы по дальнейшему продолжению экспедиции».

Москва, Игорь Юров

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