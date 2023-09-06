В Челябинской области задержали фуру с 15 тоннами контрабандного пива

Больше 300 кег с немаркированным пивом пытались вывезти из Казахстана в Россию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 312 пятидесятилитровых емкостей алкогольной продукции выявили сотрудники мобильной группы ведомства.

Согласно товаросопроводительным документам фура следовала из города Рудный (Казахстан) в Санкт-Петербург.

По документам и указанным на кегах сведениям в Россию ввозилось безалкогольное пиво. Однако проведенная таможенная экспертиза показала наличие в пиве этилового спирта.

«В соответствии с действующим законодательством перемещаемый алкогольный напиток подлежал обязательной маркировке, которая фактически отсутствовала. По предварительной оценке стоимость выявленной партии немаркированной продукции составила 1,5 миллиона рублей», – отметили таможенники.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«С начала года сотрудники мобильных групп проконтролировали 57 фактов ввоза пива общим весом 1 тысяча 800 тонн. Из них в 12 случаях выявлены признаки фиктивной поставки. В отношении нарушителей приняты решения о возврате товара в Республику Казахстан» – комментирует и.о. заместителя начальника таможни Денис Цымбал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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