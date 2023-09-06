Челябинск ждет нашествия театров кукол

В Челябинске ждут гастролей трех кукольных театров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», театры кукол из Кургана, Магнитогорска и Ханты-Мансийска выступят в сентябре и октябре на сцене Челябинского театра кукол имени Вольховского.

Челябинские кукольники это время проведут в поездках по стране. Сначала южноуральцев ждет фестиваль «Эхо БДФ» на Камчатке, затем – XIX Международный фестиваль кукольных спектаклей «Рязанские смотрины», XII Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова «Образцовфест» и VII Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекино» в Омске.

«В это время на сцене театра будут идти спектакли наших друзей и коллег, которые очень давно не были в Челябинске. С гастролями приезжают Магнитогорский театр кукол «Буратино», Курганский театр кукол «Гулливер» и Ханты-Мансийский театр кукол», – цитирует «Первое областное» главного режиссера челябинского театра Александра Борока.

Магнитогорский театр кукол «Буратино» будет в Челябинске всего день, 22 сентября, и даст четыре спектакля. Курганский театр «Гулливер» проведет в столице Южного Урала 26 и 27 сентября, дав по три спектакля в день. Ханты-Мансийский театр кукол задержится в Челябинске с 29 сентября по 1 октября и покажет девять представлений.

Если опыт окажется удачным, такие насыщенные гастроли могут стать на сцене челябинского кукольного регулярными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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