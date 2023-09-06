За неделю число нападений клещей на южноуральцев выросло в несколько раз

В Челябинской области резко выросло число нападений клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 1 сентября в медицинские организации региона обратилось 13 тысяч 54 жителя области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 381 ребенок. Это ниже уровня 2022 года на 31,3 %.

Вместе с тем, за последнюю неделю в связи с активным посещением леса грибниками отмечается рост пострадавших в 4 раза. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 220 больных. Зарегистрировано 42 случая заболевания жителей Челябинской области клещевым энцефалитом и 43 случая – клещевым боррелиозом.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Эти насекомые на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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