В Челябинской области столкнулись подростки на мотоциклах. Есть пострадавшие

14-летняя пассажирка пострадала в аварии с участием двух байкеров-подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в Пласте.

15-летний подросток за рулем мотоцикла Shoneray Patron sport-250 на нерегулируемом перекрестке столкнулся с движущимся впереди питбайком Racer RS-250 под управлением его ровесника.

В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка, которой назначено стационарное лечение.

Под предварительной информации причиной ДТП стало превышение мотоциклистом скорости и отсутствие постоянного контроля за движением.

В полиции отметили, что управление транспортным средством лицом, не обладающим достаточными знаниями в области дорожного движения и не допущенным в установленном порядке к управлению транспортным средством, не имеющим необходимых навыков, представляет серьезную опасность как для окружающих, так и для самого себя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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