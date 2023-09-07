7 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07.09.2023, четверг
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие мемориальной доски известному советскому альпинисту, «Снежному барсу», выпускнику физического факультета ЧГПИ Анатолию Букрееву (главный корпус ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, центральная лестница, вход в спортзал)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Звенит звонок, начинается урок» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области в 2023 году (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж)
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13:00 Челябинск – Инклюзивный концерт «Мелодии Челябинских улиц» (совместно с обществом инвалидов Курчатовского района) (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Презентация новых автобусов, приобретенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для обновления общественного транспорта Челябинска, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (площадь Революции)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «100 белых журавлей» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Видеофестиваль чтения «Читаем вместе. Расул Гамзатов». Участие в поэтическом марафоне «О Родине, о дружбе и любви», приуроченном к 100-летию народного поэта Расула Гамзатова (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Медиачас к 195-летию Льва Николаевича Толстого (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Литературная гостиная «Я буду видеть сердцем…»: 100 лет Э. Асадову (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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16:00 Челябинск – Блиц-конкурс чтецов «Шагайте люди, избегая зла…» к 100-летию Эдуарда Асадова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speаk Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Официальная церемония взвешивания участников вечера профессионального бокса от RCC Boxing Promotions, который пройдет 8 сентября на ледовой арене «Трактор», розыграш билетов на вечер бокса (пешеходная часть улицы Кирова, центральная сцена, рядом с Нулевой верстой)
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