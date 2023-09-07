За год ассортимент импортных лекарств в России сократился на 20 процентов

За год ассортимент импортных препаратов в российских аптеках сократился на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках, согласно данным DSM Group, проанализировавшей рынок по заказу РБК, включал 6,4 тысячи позиций. Год назад россиянам было доступно в аптечной рознице 7,7 тыс иностранных позиций.



Сокращение отмечается не первый год. За 5 лет, с 2019 года, ассортимент импортных лекарств уменьшился почти на 36%.

Данные аналитиков подтверждают и игроки фармацевтического рынка.

Наиболее заметно снижение в группе препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «Эта категория в целом одна из самых продаваемых в аптеках, – пишет РБК. – За семь месяцев 2023 года иностранный ассортимент группы сократился на 20 позиций – с 570 годом ранее до 550. На пять артикулов сократился ассортимент зарубежных антидепрессантов – число позиций в этой группе упало с 52 до 47».



А вот в группе лекарств для лечения онкологии, наоборот, отмечается рост: число позиций за год увеличилось более чем на 10% – с 233 до 264.

В Минздраве ситуацию с изменением ассортимента импортных лекарств пока не прокомментировали.

Москва, Игорь Юров

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