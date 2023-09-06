«Работает ДНД!» В Челябинске автобусы блокировали дружинники в балаклавах

Контролеры челябинского МУПа провели рейд при поддержке мужчин в камуфляже и балаклавах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 6 сентября, контролеры МУП «Служба организации движения» совместно с добровольной народной дружиной города провели рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте.

При этом дружинники были одеты в камуфлированную форменную одежду, а некоторые из них скрывали лица за балаклавами.

Между тем, оплата проезда может превратиться для челябинцев в настоящий квест. Ведь далеко не всегда на маршруте работает кондуктор.

«Войдя в автобус, работающий без кондуктора, пассажир должен самостоятельно оплатить проезд: по безналичному расчету – через валидатор, за наличные – у водителя», – настаивают в городской администрации.

Правда, по данным ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», регулярно проверяющего работу общественного транспорта, неработающий валидатор в салоне является одним из основных нарушений, которые допускают перевозчики.

Напомним, в прошлом месяце Законодательное собрание Челябинской области приняло решение увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь бесплатная поездка может обойтись для «зайцев» в 2,5 тысячи рублей в первом случае и в 5 тысяч в случае повторного нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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