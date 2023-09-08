8 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

08.09.2023, пятница
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10:00 Челябинск – «Юридическое бюро»: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:00 – 17:00 Челябинск – День интересного сообщения: «Яснополянская школа» к 195-летию Л. Н. Толстого (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам летнего сезона студенческих отрядов Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Час поэзии «Вся жизнь моя – в стихах моих» к 100-летию Расула Гамзатова (библиотека №13, 1-й пер. Лермонтова, 10)
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13:00 – 19:00 Челябинск – День грамотности «Родное слово» к Международному дню грамотности в рамках продвижения и сохранения русского языка (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «ЖИ-ШИ пиши с …» к Международному дню грамотности (библиотека №14 им. Н. В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Блиц-конкурс чтецов «Шагайте, люди, избегая зла…» к 100-летию Эдуарда Асадова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Поэтический час «Читаем стихи Э. Асадова, Р. Гамзатова»: к 100-летию поэтов (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:30 Челябинск – VII Спартакиада «БИТва связистов» (стадион легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Хочу признаться городу в любви» в рамках празднования Дня города (площадь перед ДК ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки работ победителя международных фотоконкурсов, фотографа Людмилы Ковалевой «Звуки музыки» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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16:00 Челябинск – Видеофестиваль чтения «Читаем вместе. Расул Гамзатов» в рамках поэтического марафона «О Родине, о дружбе и любви», посвященном 100-летию народного поэта Расула Гамзатова (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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17:00 Челябинск – Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions: 9 поединков (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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17:30 Челябинск – Квиз, посвященный аниме, манге и опенингам (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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18:30 Челябинск – Парад мод (пешеходная часть ул. Кирова, пересечение ул. Коммуны и ул. Кирова)
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