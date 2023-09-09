Общественный транспорт в Челябинске меняет маршруты движения

В Челябинске меняются маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», празднование Дня города в Челябинске, намеченное на субботу, 9 сентября, внесет существенные корректировки в работы общественного транспорта южноуральской столицы.

С 15 часов до открытия движения изменения претерпят пять автобусных маршрутов. Они будут следовать:

№8 – Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№9 – ЧТЗ – Комсомольский проспект – Чичерина – Новоградский проспект – Петра Столыпина;

№18 – ТРК Алмаз – Свободы – проспект Ленина – Российская – проспект Победы– Автобусный парк;

№71 – ЧМК – Свердловский проспект – проспект Победы – Краснознамённая – Братьев Кашириных – Петра Столыпина;

КМ – Теплотехнический институт – проспект Победы – Российская – проспект Ленина – Свердловский проспект – Областная больница.

С 20:00 до открытия движения автобус №15 направят по маршруту: ЧМК –Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина.

Трамвай маршрута №22 весь день будет следовать с улицы Чичерина через улицу Горького до Чистопольской.

С 14:00 до 19:00 изменится схема движения трех трамвайных маршрутов:

№3 – ЧМК – Российская – Карла Маркса – железнодорожный вокзал;

№16 – Чичерина – Российская – Карла Маркса – железнодорожный вокзал;

№20 – ЧМК – Российская – Депо №1.

С 20:00 до 22:30 трамваи направят:

№3 – ЧМК – проспект Победы – ЧЭМК;

№5 – ЧЭМК – Горького – ЧТЗ;

№7 – ЧГРЭС – Российская – Депо № 1;

№16 – Чичерина – Российская – Депо № 1;

№20 – ЧМК – Российская – Депо №1.

Трамваи №14, №15, №18 работают в обычном режиме.

Троллейбусы после 19:00 будут работать в особом режиме:

№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – ДК Строителей;

№14, №16 будут следовать с увеличенными интервалами;

№10, №17 – движение до окончания фейерверка приостановлено.

Троллейбусы №5, №19, №25 работают в обычном режиме.

Кроме того, по традиции, транспорт Челябинска в День города будет работать после праздничного фейерверка.

Воспользоваться можно будет автобусами: 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 51, 64, 71, КМ, 483; троллейбусом 19; трамваями: 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 22, которые продолжат свою работу после 22:30 и будут проходить рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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