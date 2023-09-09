День города в Челябинске: что, где, когда

09.09.2023, суббота
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12:00 Челябинск – Городская творческая акция «Легенды Челябинска» (пешеходная часть улицы Кирова)
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12:00 Челябинск – Фестиваль «В ритме рока» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Каждый день мы создаем будущее» (Парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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12:00 – 18:00 Челябинск – Первенство андеров РФ по ВМХ и состязания на кубок RCC extreme (площадь у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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13:00 Челябинск – Фестиваль единоборств «Наши рекорды родному городу» (Парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)
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13:00 Челябинск – Молодежный фестиваль «МолФест» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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13:00 Челябинск – Творческая программа «Звуки города Че» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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13:00 Челябинск – Концертная программа «КУЛЬТурный старт» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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13:00 Челябинск – Творческий марафон «Включись на полную!" (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Финал открытого регионального конкурса «Песня города» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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14:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Челябинска по лыжероллерам (лыжероллерная трасса, ул. Усадебная, 8а, стр. 1)
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14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе. «Как издавали Пушкина»: о прижизненных изданиях и знакомых Пушкину издателях (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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16:00 Челябинск – Фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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17:00 Челябинск – Праздничный концерт с участием воспитанников детских школ искусств, Государственного симфонического оркестра Челябинской области, солистов Мариинского и Большого театров, Юлианны Карауловой и гр. «Дискотека Авария» (площадка у Челябинского Торгового центра, ул. Каслинская, 64)
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17:30 Челябинск – Музыкальный фестиваль «День города с Радио Energy» при участии DJ Саймон и DJ Леонид Руденко (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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22:00 Челябинск – Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс)
10.09.2023, воскресенье
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08:00 Челябинск – XV Всероссийский Челябинский марафон (старт – на площади Революции)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Рисуем героев Л. Толстого» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Встреча «Здравствуй, осень» в клубах «Берегиня» и «Уральский сарафан»: мастер-классы, обмен опытом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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12:00 Челябинск – Заседание литературного клуба «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Челябинска по лыжероллерам (лыжероллерная трасса, ул. Усадебная, 8а, стр. 1)
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15:00 Челябинск – Встреча клуба театрального мастерства «Ревю» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча «Вот и лето прошло» в клубе «Струны души»: творческие диалоги (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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