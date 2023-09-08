«Трактор» одолел «Витязь» в Балашихе

Челябинские хоккеисты одержали победу в гостях над подмосковным «Витязем» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы оставляют за собой последний матч выездного тура и на позитивной ноте готовятся к встречам на родной арене. Сегодня, 8 сентября, «черно-белые» были сильнее клуба из Подмосковья.

Счет в матче уже на второй минуте встречи открыли хозяева: Игорь Угольников воспользовался большинством – 1:0 в пользу «Витязя».

Но уже через 23 секунды Виталий Кравцов сравнивает счет. После этого команды долгое время не могли забить. Лишь на 30-й минуте матча Антон Бурдасов вывел «черно-белых» вперед – 2:1. А на 48-й минуте матча Артем Блажиевский увеличил отрыв челябинцев – 3:1.

На 51-й минуте встречи Владислав Кара сократил отставание хозяев до минимума – 2:3. Но больше заброшенных шайб зрители не увидели.

В итоге – победы челябинского клуба, который 12 сентября начинает домашнюю серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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