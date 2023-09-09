«Магнитка» одерживает третью победу подряд

В валидольном поединке магнитогорский «Металлург» вырвал победу у подмосковного «Витязя» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча в Балашихе изрядно потрепала нервы болельщикам клуба из Магнитогорска.

На 6-й минуте встречи Семен Кошелев открывает счет, выводя «Магнитку» вперед – 1:0. Но уже через 18 секунд Александр Яремчук сравнивает счет – 1:1.

На этом голы в первом периоде матча не заканчиваются. На 6-й минуте Денис Зернов вновь выводит «Металлург» вперед – 2:1. Через три минуты Игорь Руденков восстанавливает равновесие. А за 15 секунд до окончания игрового отрезка Иван Савчик выводит «Витязь» вперед – 3:2.

Зато второй период мог стать совсем безголевым. Но под занавес игрового отрезка магнитогорец Григорий Дронов взбодрил болельщиков, а заодно и хоккеистов «Витязя», вновь восстановив равновесие – 3:3.

Точку в третьем периоде поставил Данила Юров, уже на 42-й минуте встречи выведя «Магнитку» вперед. Итог – 4:3 в пользу «Металлурга», и магнитогорцев ждет еще одна гостевая встреча, на сей раз в Уфе против «Салавата Юлаева».

Челябинск, Виктор Елисеев

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