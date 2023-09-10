В центре Челябинска ограничено движение транспорта – включая велосипеды и самокаты

В центре Челябинска на время проведения городского марафона ограничено движение транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 15 часов полностью закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой.
В связи с этим изменены маршруты общественного транспорта.
Автобусы ходят:
2. Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина.
4. Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Парк Гагарина.
14. Вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово.
15. ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – Площадь Революции.
33. Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина.
51. Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Воровского – Сосновка.
64. Автобусный парк – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – Вокзал.
81 Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина.
90с. Вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад «Кристалл».
КМ. Калинина – Кирова – Цвиллинга – Тимирязева – Воровского – Блюхера – Областная больница.
123. Копейск (Автовокзал) – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Парк Гагарина.
483. Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Воровского – Красная – Сони Кривой – Парк Гагарина.
Троллейбусы ходят:
10. Солнечный берег – проспект Ленина – Свободы – Вокзал.
12. Молдавская – Комсомольский проспект – ДК Строителей.
14. Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – ДК Строителей.
16. АМЗ – Воровского – Тимирязева – Вокзал – Свободы – проспект Ленина – ЖБИ.
(обратно) ЖБИ – проспект Ленина – Тимирязева – Воровского – АМЗ.
17. Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных.
19. Первоозёрный – проспект Ленина – Свободы – Вокзал.
Внимание! Маршрут марафона проходит по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова. Велосипедисты и любители средств индивидуальной мобильности до 15:00 проехать там не смогут.
Челябинск, Павел Зварзин
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