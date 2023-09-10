Челябинцев предупредили об изменении цвета водопроводной воды

В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды. Это связано с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы. Переключения из-за увеличенной скорости потока могут привести к временным изменениям качества питьевой воды по органолептическим показателям.

В период с 10 по 12 сентября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. Как правило, в течение 1-2 суток после переключения ситуация стабилизируется.

МУП «ПОВВ» рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр предприятия по телефону 214-00-14.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»