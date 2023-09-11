Самолет из Челябинска совершил нештатную посадку в Новосибирские

Самолет, летевший из Челябинска в Новосибирск, во время посадки повредил шасси и не смог выпустить закрылки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Толмачево. Рейс выполняла авиакомпания S7/ На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа.

При заходе на посадку у самолета не вышли закрылки, а когда борт уже находился на взлетно-посадочной полосе (впп), у него повредилось шасси. «Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина», – заявили в прокуратуре.

Пассажиров пришлось высаживать прямо на впп, до аэропорта их доставил автобус. Сейчас проводится техническая экспертиза борта. Транспортная прокуратура начала проверку.

Новосибирск, Павел Зварзин

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