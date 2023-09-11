В Челябинске водитель элитного внедорожника избил автомобилистов, вызвавшихся ему помочь

Бизнесмен набросился на челябинцев, попытавшихся вытащить его авто из оврага.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу, 8 сентября, в микрорайоне Парковый, на окраине областного центра.

По словам одной из пострадавших, вечером она увидела в чате паблика любителей внедорожников Offroad74 призыв о помощи: Александр, участник сообщества, рассказал, что пытался вытащить из оврага рядом с улицей Шмакова застрявший Lexus, но его «Нива» с этим справиться не смогла – нужен внедорожник потяжелее.

Так как женщина на своей машине оказала ближе остальных, она откликнулась на призыв. Но сразу по приезде на место встретила не слишком добрый прием со стороны владельца застрявшего джипа. Мужчина, по словам челябинки, был рядом с машиной вместе со своим взрослым сыном. Не стесняясь выражениях, явно нетрезвый, как считает женщина, южноуралец заявил, что женщина вряд ли справиться с задачей, за которую взялась. А после нескольких замечаний неожиданно ударил ее.

Обратившийся за помощью водитель «Нивы» попытался вмешаться, но владелец элитной иномарки вместе с сыном начали избивать уже его, повалив на землю.

«Я растерялась и пошла в сторону своей машины, хотела сесть в нее, – цитирует 74.ru пострадавшую челябинку. – Почти закрывала дверь, как он в этот момент переключился от лежащего Александра на меня, схватил за волосы, потянул мою голову вниз и пытался ударить меня коленом в лицо. Александр встал в этот момент и влез между нами, чтобы освободить меня, дальше они переключились заново за него».

Когда конфликт прекратился, оба пострадавших горожанина обратились в больницу. У женщины диагностировали перелом челюсти в двух местах, перелом носа и ушибы. У мужчины – сотрясение мозга и ушибы. В тот же вечер автомобилисты написали заявления в полицию. Как уточнила челябинка, напал на них владелец компании по прокату техники.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что отдел полиции «Курчатовский» поступили заявления от двух жителей города. «Все участники конфликта установлены, – рассказали представители силового ведомства – Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Челябинск, Виктор Елисеев

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