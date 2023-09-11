Южноуральские спортсмены вошли в число сильнейших на чемпионате мира по гиревому спорту

Южноуральские спортсмены – призеры чемпионата мира по гиревому спорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, представители Челябинской области несколько раз поднимались на пьедестал чемпионата мира по гиревому спорту, проходящего с 7 по 12 сентября в Хиве (Узбекистан).

Челябинец Вячеслав Плотников завоевал серебряную награду мирового первенства в двоеборье, а также стал первым в рывке одной гири массой 32 килограмма (200 подъемов).

Кроме того, Илья Ташланов показал лучший результат в дисциплине «толчок двух гирь», совершив 150 подъемов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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