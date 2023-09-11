В Челябинске начали включать отопление

Социальные учреждения Челябинска начали подключать к системе теплоснабжения. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшую неделею по заявкам подключено 72 объекта – в основном, детские сады и больницы.

Жилой фонд к новому сезону пока не готов: из 30 организаций, снабжающих город теплом, замечания получили 23 компании, сейчас, по словам Астахова, они устраняют недостатки. Паспорта готовности получили пока только 590 жилых домов.

Напомним, согласно регламенту, отопление в Челябинске включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней не превышает +8 градусов Цельсия. Согласно предварительным прогнозам, подобные погодные условия ожидаются в городе к концу первой декады октября.

Челябинск, Софья Артемьева

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