На Южном Урале бизнесмен пробил прикладом голову забредшему к нему на участок прохожему

В Чебаркуле предприниматель предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью случайного прохожего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, в мае 2023 года мужчина встретил на принадлежащем ему земельном участке вблизи деревни Сарафаново случайного прохожего. Между ними вспыхнул конфликт. В пылу полемики бизнесмен ударил незнакомца в голову прикладом страйкбольного автомата АК-74М, ломав тому височную кость, что расценили как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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