Челябинцы почтят память жертв политических репрессий

В Челябинске почтят память жертв политических репрессий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 12 сентября, на территории комплекса «Золотая гора» состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Для удобства граждан до мемориала запустят дополнительный автобус.

В мероприятии примут участие члены Челябинской городской общественной организации защиты прав реабилитированных, представители религиозных конфессий и администрации города, депутаты, жители Челябинска. Программой предусмотрен пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков к мемориалу, а также работа «свободного микрофона». Начало в 13 часов.

Администрацией города Челябинска будет организовано движение автобуса по маршруту «туда-обратно» от кольца (бывший пост ГИБДД) на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора» с 11 часов до 13 часов и по окончании мероприятия с 14 часов 30 минут до 16 часов.

Отметим, политические репрессии захлестнули Южный Урал еще во время гражданской войны начала XX века. На смену «ленинским» 1920-х годов пришли «сталинские», пик которых пришелся на 1937-1938 годы. Только по официальным данным в Челябинской области было осуждено более 37 тысяч человек, из них к расстрелу приговорены свыше 11,5 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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