В Челябинске и пригородах повысят стоимость проезда еще на четырех маршрутах

Цена проезда на четырех маршрутах Челябинской агломерации изменится на этой неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тариф вырастет на 5 рублей, с 28 рублей до 33 рублей. Информация об этом размещена на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Так, с понедельника, 11 сентября, подорожал проезд на автобусе маршрута №22 (Улица Александра Шмакова – Училище).

Со вторника, 12 сентября, повышается стоимость одной поездки на автобусе №218 (поселок Старокамышинск – Челябинск).

С 15 сентября вырастет цена проезда на автобусных маршрутах №12 (Профессора Благих – ЧТЗ) и №32 (Солнечный берег – улица Мамина).

Напомним, массовое повышение тарифов на проезд частные перевозчики начали летом текущего года. В июле стоимость проезда изменилась, в основном, на маршрутах, обслуживающих Копейск. В августе о повышении заявили компании, работающие в Челябинске, а также на ряде межмуниципальных направлений. Рост цен перевозчики объясняют подорожанием ГСМ и обслуживания автомобилей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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