В Британии занятие йогой приняли за массовое убийство

В Великобритании занятие йогой приняли за массовое убийство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе Скегнесс, графство Линкольншир. В полицейский участок позвонил мужчина и сообщил, что здании одного из местных кафе на полу лежит несколько мертвых людей.

Прибывшие на вызов полицейские ворвались в зал, но обнаружили там группу, занимающуюся йогой. Осмотр помещений результатов не дал – ни одного трупа в здании не обнаружили.

Все прояснилось, когда полиция начала опрашивать находившихся в зале людей: оказалось, что прохожий заглянул в окно как раз в тот момент, когда они практиковали шавасану (позу трупа).

Подробности истории изложили в соцсетях паблике кафе, которое никого отношения к занятиям йогой не имеет – просто спортзал расположен в том же доме. Однако администрации кафе пришлось объяснять клиентам, почему к заведению с сиренами примчалась куча полицейских и оцепила здание.

Скегнесс, Игорь Юров

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