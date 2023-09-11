Двух челябинцев задержали за кражу государственного флага

В Челябинске два молодых человека украли государственный флаг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 10 сентября, на северо-западе областного центра.

В районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала два молодых человека сняли с уличного столба помещенный на него в рамках празднования Дня города триколор и продолжили прогулку. Свидетелями этого стали случайные прохожие, которые и сообщили о произошедшем в полицию. На место происшествия направили экипаж Росгвардии, однако задержать на месте происшествия хулиганов не удалось.

По имеющейся видеозаписи и показаниям свидетелей полицейские составили ориентировку с описанием и приметами нарушителей. В этот же вечер один из разыскиваемых был задержан сотрудниками управления Росгвардии при патрулировании территории Курчатовского района. Им оказался 19-летний житель Челябинской области.

В ходе проведения дальнейших мероприятий задержали и второго нарушителя, 17-летнего подростка, который в настоящее время дает пояснения сотрудникам полиции.

Полицейскими устанавливаются мотивы совершенного проступка, решается вопрос о возбуждении административного производства.

Молодые люди в содеянном раскаиваются и приносят извинения жителям города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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