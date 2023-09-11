В Миассе три человека ранены из боевого автомата

В Челябинской области молодые люди открыли огонь по горожанам из автомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего в Миассе на улице Свердлова, в результате которого три человека с травмами ног были доставлены в больницу.

О произошедшем в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что пострадали ее родственники в возрасте 20, 28 и 73 лет и описала предполагаемый автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, перед этим дав очередь из автомата по троим мужчинам.

Прибывшие на указанный адрес оперативники опросили родственников пострадавших и жителей ближайших домов, а также проехали в больницу к потерпевшим. На розыск автомобиля были ориентированы все наружные службы, информацию с приметами машины передали в органы внутренних дел соседних районов. Ситуация была поставлена на контроль руководством областного главка.

В результате комплекса проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ установили разыскиваемую машину и через несколько часов после ЧП задержали передвигавшихся на ней молодых людей.

В настоящее время в отдел полиции доставлены четверо южноуральцев в возрасте от 20 до 22 лет. С ними работают оперативники. Изъято оружие, использовавшееся во время инцидента. По предварительным данным, ему предшествовал конфликт в одном из ночных клубов.

В ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинение тяжкого вреда здоровью. Проводятся дальнейшие мероприятия, в рамках которых будет дана правовая оценка степени участия каждого из них в происшествии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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