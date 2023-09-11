В Португалии случился винный потоп

Один из городов Португалии едва не затопило вином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в городе Анадии (округ Авейру, центральная Португалия). На местном заводе Destilaria Levira взорвались два резервуара с вином. На улицу вылилось около 2,2 млн литров вина.

Местные жители выложили в соцсетях видео, как бурная винная река несется по одной из улиц. Местные власти заявили, что оперативные службы сработали быстро и слаженно, благодаря чему удалось не допустить попадания винных потоков в реку Сертиму и предотвратить экологическую катастрофу. Утверждается, что большую часть «сбежавшего» вина удалось собрать и отправить на очистные сооружения, остальное ушло в землю, жертв и пострадавших нет.

Администрация винзавода взяла на себя обязательства возместить нанесенный ущерб и муниципалитету, и отдельным гражданам. Причины повреждения резервуаров не уточняются.



Анадия, Игорь Юров

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