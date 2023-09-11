Челябинцы обратились в СКР по поводу «странностей» при утверждении новых ПЗиЗ

Челябинские активисты заподозрили чиновников в злоупотреблении служебным положением и халатности при утверждении новых правил землепользования и застройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд общественников и депутатов направили главе следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову заявление «о наличии признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 285 (превышение должностных полномочий), 286 (злоупотребление должностными полномочиями), 292 (служебный подлог) и 293 (халатность) УК РФ и необходимости проведения действий по установлению признаков преступлений и установлению виновных лиц». Текст документа был опубликован в социальных сетях.

По мнению горожан, в Челябинске сложилась очень странная ситуация. По сути, новые правила землепользования и застройки (ПЗиЗ) были приняты на основании частично недействующего генерального плана.

Так, практически одновременно с публикацией проекта документа для обсуждения мэрия заключила муниципальный контракт на внесение существенных изменений и уточнений в действующий генеральный план города.

«На каком основании через 2,5 года после утверждения генерального плана города (документ планирования городской территории на 20 лет вперед) заключается госконтракт на внесение изменений в генеральный план города?» – адресуют вопрос главе следственного управления активисты.

Также они просят выяснить, на каком основании приняты новые правила землепользования и застройки, если руководству администрации города было заведомо известно, что генеральный план подлежит корректировке (фактически полному редактированию), а принятие ПЗиЗ при таких обстоятельствах в силу положений Гражданского кодекса РФ невозможно и не может быть реализовано.

Кроме того, челябинцы интересуются, «каковы все-таки основания изменений назначения, зонирования и пр. земельных участков, в том числе принадлежащих жителям – собственников объектов ИЖС», каковы причины, послужившие основанием для существенной корректировки генплана, и почему он был изначально принят с пороками?

Наконец, горожане требуют установить лиц, допустивших подобные «странности» и при наличии оснований – привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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