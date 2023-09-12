12 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 – 14:00 Челябинск – День интеллектуальных развлечений: настольные игры: словесные «Соображарий», «Объяснярий», кубики «Сказка о Челябинске»; квизы «Культуру в массы» и «Мы родом из России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)