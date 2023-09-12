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Вторник, 12 сентября 2023, 05:03 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

12 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12.09.2023, вторник

  • 10:00 Челябинск – Виртуальное путешествие «Люблю свой город» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 10:30 Челябинск – Беседа для дошкольников «Герб и флаг Челябинска» ко Дню города (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 12:00 – 14:00 Челябинск – День интеллектуальных развлечений: настольные игры: словесные «Соображарий», «Объяснярий», кубики «Сказка о Челябинске»; квизы «Культуру в массы» и «Мы родом из России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)

  • 13:00 Челябинск – Мероприятие в память жертв политических репрессий (мемориальный комплекс «Золотая гора»)

  • 15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 16:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель руководителя исполкома НФ Борис Подольный примут участие в торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина» (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 18:00 Челябинск – Прогулка по историческим местам Челябинска вместе с библиотекой имени Пушкина: улица Садовая (встреча группы возле водонапорной башни, ул. Воровского, 13)

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