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Вторник, 12 сентября 2023, 20:13 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

На Южном Урале днем будет лето, а ночью – зима

В Челябинской области ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском Гидрометцентре, в ближайшие трое суток ночью и утром в воздухе и на почве возможно понижение температуры до -2 градусов Цельсия.

А вот днем столбики термометров будут подниматься до +21 градуса.

Челябинск, Софья Артемьева

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