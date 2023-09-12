На Южном Урале днем будет лето, а ночью – зима

В Челябинской области ожидаются заморозки.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском Гидрометцентре, в ближайшие трое суток ночью и утром в воздухе и на почве возможно понижение температуры до -2 градусов Цельсия.
А вот днем столбики термометров будут подниматься до +21 градуса.
Челябинск, Софья Артемьева
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