Конькобежке из Екатеринбурга запретили посещать спортивные объекты из-за скандала в Челябинске

Конькобежку из Екатеринбурга Юлию Епифанову отстранили от всех спортивных мероприятий. Это связано со скандалом, разгоревшемся в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине августа 20-летняя спортсменка приезжала в ледовый дворец «Уральская молния» на тренировочные сборы, где встретилась со своим бывшим тренером. Между ними произошел конфликт. Епифанова заявляет, что мужчина напал на нее, отобрал коньки и били ими ее по голове. Тренер утверждает, что потребовал отдать коньки стоимостью 150 тысяч рублей, принадлежащие училищу, которые девушка, якобы, два года назад забрала, переходя к другому тренеру. Спортсменка в ответ распылила ему в лицо баллончик и набросилась с кулаками, а ослепший тренер просто вслепую защищался.

Сегодня телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Союз конькобежцев России отстранил Юлию Епифанову, запретив ей также посещать спортивные объекты до вынесения решения по уголовному делу.

В полиции Челябинска отметили, что оба участника конфликта написали заявления, но дело не возбуждено, так как все еще проводится проверка.

Челябинск, Софья Артемьева

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