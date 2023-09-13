13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13.09.2023, среда
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10:00 Челябинск – Мероприятие, в рамках которого эксперты федерального и регионального уровня расскажут о модульных решениях благоустройства сельской местности, способах и инструментах привлечения инициативы к благоустройству и практике создания первого в России мастер-плана сельской агломерации (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, конференц-зал)
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10:00 – 13:00 Челябинск – Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест с участием более 70 организаций Челябинска, Копейска и Сосновского района (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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10:00 Челябинск – XIII областная практическая конференция «Десять лет контрактной системе: итоги и перспективы» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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10:00 Челябинск – В рамках Всероссийской недели отказа от алкоголя специалисты Челябинской областной наркологической больницы расскажут о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и многом другом (ЧОКНБ, ул. 40 лет Октября, 36, административный корпус)
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10:00 Челябинск – День любителя словесности «Пушкинская среда»: занимательный урок «Пушкин в комиксах», настольные игры «PROПушкина» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Краеведческие чтения «Литературные прогулки по Челябинску с детскими писателями» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Пресс-завтрак, приуроченный к запуску ежегодной Премии «ДвигайЧе» (ул. Труда, 67)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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13:00 Челябинск – Игра «Челябинская азбука» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа для детей «Узнай свой край!» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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14:00 Челябинск – День любителя словесности «Пушкинская среда»: блиц- игра «Пушкинский кроссворд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Символ Челябинска» (аппликация из фетра) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча «Шарлотка к чаю» ко Дню шарлотки и осенних пирогов (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Беседа для младших школьников «Я по городу пройдусь» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Литературно-музыкальный дуэт-спектакль «Однажды» (авторы-исполнители Наталья и Евгений Соломины) (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:30 Челябинск – Свято-Троицкий храм приглашает православную молодежь Челябинска на велопрогулку по парку имени Гагарина (встреча у проката велосипедов: пр. Ленина, 89-А, у памятника Курчатову)
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