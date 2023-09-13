13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Мероприятие, в рамках которого эксперты федерального и регионального уровня расскажут о модульных решениях благоустройства сельской местности, способах и инструментах привлечения инициативы к благоустройству и практике создания первого в России мастер-плана сельской агломерации (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, конференц-зал)