Челябинск стал лидером по росту цен на вторичное жилье

Челябинск стал лидером по росту цен на вторичное жилье в августе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам минувшего месяца цены на вторичном рынке в среднем по стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным платформы «Авито Недвижимость», двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 14%, четырехкомнатные – на 11%, «однушки» – на 9%, студии – на 1%.

Более всего цены выросли в Челябинске – сразу на 40%, Кирове (+30%) и Волгограде (+23%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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