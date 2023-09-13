Челябинск стал лидером по росту цен на вторичное жилье в августе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам минувшего месяца цены на вторичном рынке в среднем по стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным платформы «Авито Недвижимость», двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 14%, четырехкомнатные – на 11%, «однушки» – на 9%, студии – на 1%.
Более всего цены выросли в Челябинске – сразу на 40%, Кирове (+30%) и Волгограде (+23%).
Челябинск, Ольга Арсентьева
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